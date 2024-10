Beautiful, anticipazioni del 24 ottobre: Brooke e Taylor rompono il patto, urla e lacrime per l'amore di Ridge

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 24 ottobre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Taylor confessa che il suo amore per Ridge non è mai svanito. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: La fine di un'amicizia

Brooke si precipita alla Forrester dopo aver scoperto la manipolazione di Taylor su Deacon, determinata ad affrontarla. Proprio mentre arriva, sente quella che credeva un'amica parlare con Ridge e dichiarare apertamente i suoi sentimenti. La psicologa confessa che lui le manca, che il loro patto di amicizia è stato un errore e che la Logan non cambierà mai. Aggiunge di essere pronta a tornare con lui se lui lo desidera. Questa rivelazione lascia Brooke inorridita, poiché mette in dubbio tutto quello in cui aveva creduto.

Ridge, che riceve una telefonata improvvisa, esce dall'ufficio, ignaro del conflitto imminente. È in quel momento che Brooke, in lacrime, decide di affrontare quella che considerava una cara amica. Lo scontro tra le due donne esplode con intensità: la donna, sentendosi profondamente tradita, accusa Taylor di aver infranto il loro patto. Quel patto rappresentava la loro promessa reciproca di allontanarsi da Ridge per concentrarsi sulla loro amicizia e sulla volontà di essere un esempio per i figli.

Taylor ama ancora Ridge

Taylor, tuttavia, difende le sue azioni, spiegando che i suoi sentimenti per Ridge non sono mai davvero svaniti e che ha cercato solo di seguire il suo cuore. Brooke le rinfaccia di aver usato l'amicizia come scudo per riavvicinarsi a Ridge e sottolinea quanto fosse difficile per lei credere che la Hayes potesse essere così subdola.

La discussione si fa sempre più accesa, toccando vecchie ferite e rivalità mai sopite, con Brooke che accusa Taylor di essere stata disonesta sin dall'inizio. La madre di Steffy, d'altra parte, accusa la Logan di essere stata sempre un ostacolo nella sua vita, impedendole di essere felice con Ridge. Questo confronto, carico di emozioni, sembra mettere definitivamente fine alla loro amicizia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: R.J. confessa a Hope di essere tornato a casa per stare vicino a Brooke.