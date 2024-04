Beautiful, anticipazioni del 24 aprile: Brooke spiega a Katie l'alleanza con Taylor

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 24 aprile alle 13:45, la trama di oggi si incentra sulle rivelazioni di Brooke. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Ridge e Taylor un attimo prima dell'interruzione delle nozze

Nell'episodio del 23 aprile Sheila, braccata dalla polizia, prosegue la sua fuga per evitare di tornare in prigione. Steffy e Finn sono preoccupati per la loro incolumità ed esortano Baker a impegnarsi perché la fuggiasca venga assicurata alla giustizia.

Anticipazioni del 24 aprile: Un nuovo capitolo per Taylor e Brooke

Dopo la sospensione del matrimonio tra Taylor e Ridge a seguito delle rivelazioni di Steffy su come Thomas abbia incastrato Brooke, i due mancati sposi si sono allontanati da Los Angeles per fare chiarezza sui propri sentimenti.

Brooke e Taylor si scambiano il cinque per celebrare la loro amicizia

Al suo ritorno Taylor si è incontrata con Brooke, le due rivali hanno avuto un faccia a faccia in cui hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra perchè hanno finalmente capito di avere molto in comune, in primo luogo amano Ridge e la sua indecisione procura loro solo sofferenza.

L'alleanza inaspettata tra le due donne ha destato curiosità negli altri membri della famiglia. Per questo Brooke sta raccontando a Katie che la guerra con Taylor è finalmente terminata e che nessuna delle due lotterà più per trattenere a sé Ridge.

Finn e Steffy hanno la prova che Sheila è viva.