Beautiful anticipazioni del 19 ottobre, Brooke e Taylor: Ridge al centro dei loro pensieri, la tregua è finita

Sabato 19 ottobre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Taylor spinge Deacon tra le braccia di Brooke. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Hope e Thomas si preparano ad andare in Italia

Dopo la rivelazione di Steffy a Liam, sul sentimento di Hopo verso Thomas, tutti sono preoccupati per le sorti del matrimonio tra Hope e Liam e le eventuali ripercussioni alla Forrester Creations. Più tardi, Brooke decide di recarsi da Taylor nel suo studio per discutere della situazione delicata, chiedendole in nome della loro amicizia di intervenire e di chiedere a Steffy di ritrattare le sue affermazioni. Tuttavia, questa richiesta sembra incrinare il legame tra le due donne.

Nel frattempo, alla Forrester, Eric, Carter e Ridge si riuniscono per discutere i dettagli del grande evento stampa di Hope For the Future, che si terrà a Roma. L'eccitazione è palpabile, ma serpeggia anche una certa preoccupazione per il fatto che Hope e Thomas lavoreranno fianco a fianco, sotto una pressione altissima.

Ridge e Taylor: nuovo ritorno di fiamma?

Deacon riceve un'inaspettata visita di Hope al Giardino. La ragazza gli annuncia il suo imminente viaggio in Italia e suo padre non può far a meno di confessare la sua ansia per l'attuale situazione sentimentale che la vede coinvolta. Nonostante le sue preoccupazioni, la figlia cerca di rassicurarlo, ribadendo che il rapporto con Thomas è esclusivamente professionale e che il ragazzo è veramente cambiato.

Taylor e Brooke continuano a discutere della recente intromissione di Steffy nel matrimonio di Liam e Hope. Sebbene stiano parlando dei rapporti tra i loro figli, l'antica rivalità tra le due donne emerge in modo subdolo. Prima che la conversazione si intensifichi ulteriormente, la Logan decide di allontanarsi e tornare alla Forrester, dove trova Ridge intento in una conversazione con Eric che la riguarda direttamente. Eric è convinto che sia giunto il momento per suo figlio di riconciliarsi con Brooke, e quando rimangono soli, il sentimento rischia di riaffiorare.

Intanto, Taylor si dirige verso Il Giardino, dove cerca di convincere Deacon a dichiararsi a Brooke. Utilizzando tutte le sue abilità persuasive da psichiatra, insiste nel motivarlo a farsi avanti. Taylor è convinta che un'unione tra Deacon e Brooke potrebbe interrompere il ciclo tossico di rivalità legato a Ridge, anche se non può negare che, in fondo, desidera anche riavvicinarsi al padre dei suoi figli, che non ha mai smesso di amare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor sospetta che Brooke abbia rotto il loro patto e che abbia avuto un momento d'intimità con Ridge.