Beautiful, anticipazioni del 17 ottobre: Hope si scontra con Steffy, che le rinfaccia di destabilizzare Thomas

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 17 ottobre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Hope ribadisce a Liam l'amore per la famiglia. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy è accusata di voler sabotare il matrimonio Spencer-Logan

Hope torna a casa, dove trova Liam e cerca nuovamente di rassicurarlo, ribadendo di non avere alcun interesse romantico per Thomas e di amare solo lui e la famiglia che hanno costruito insieme. Nonostante i suoi sforzi, Liam sembra ancora tormentato dai suoi sospetti. Determinata a chiarire la situazione, Hope decide di confrontarsi con Steffy alla Forrester.

Una volta lì, Hope affronta Steffy con fermezza, accusandola di intromettersi nel suo matrimonio e di aver raccontato falsità su di lei a Liam, con l'intento di sabotare il loro rapporto. Le parole di Hope esprimono un misto di frustrazione e rabbia, mentre accusa Steffy di insinuare che tra lei e Thomas ci sia qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale.

Steffy difende Thomas e attacca Hope

Steffy, tuttavia, non sembra convinta delle affermazioni di Hope. La mette in guardia, affermando che non permetterà che i progressi compiuti da Thomas per ritrovare il suo equilibrio vengano vanificati. La tensione tra le due donne è palpabile, con Hope che lotta per difendere il suo matrimonio e Steffy che si preoccupa per la salute mentale di suo fratello, sentendo di dover proteggere il legame familiare e la stabilità che Thomas ha faticosamente riconquistato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam chiede a Hope di allontanare Thomas ma lei si rifiuta.