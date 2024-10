Beautiful anticipazioni del 10 ottobre: Taylor inizia a dubitare di Brooke, Hope difende Thomas

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 10 ottobre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Brooke non si fida delle risposte di Hope. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Hope nega i suoi sentimenti e difende il cambiamento di Thomas

L'amicizia tra Brooke e Taylor inizia ad incrinarsi, il giovane Forrester decide di aprirsi completamente con sua madre, confidandole i suoi pensieri e le sue preoccupazioni: la madre di Hope continua a considerarlo un pericolo per la figlia. Taylor, sentendo queste affermazioni, rimane profondamente delusa dalla continua sfiducia di Brooke nei confronti di suo figlio. Per lei, Thomas ha fatto grandi progressi, e il comportamento della Logan mette a dura prova il loro rapporto. Taylor inizia a nutrire dubbi sulla sincerità della sua amica e a mettere in discussione la loro relazione, che sembrava essere tornata su binari solidi.

Nel frattempo, Brooke ha ormai capito che Hope prova un'attrazione per Thomas, anche se sua figlia continua a negarlo con fermezza. Determinata a far emergere la verità, la donna non smette di spingere Hope a confrontarsi sui suoi sentimenti. Durante il loro confronto, la moglie di Liam ribadisce di non avere alcun interesse romantico per il papà di Douglas.

Hope mega di essere attratta da Thomas

Allo stesso tempo la ragazza ammette di essere dispiaciuta che Thomas l'abbia sentita parlare male di lui con Brooke. Hope sottolinea quanto il suo braccio destro sia cambiato, e lo difende, affermando che non ha mai agito in modo inappropriato nei suoi confronti. Anzi, ogni giorno le dimostra di essere una persona profondamente diversa, completamente nuova. Nonostante le rassicurazioni di Hope, Brooke rimane in allerta, preoccupata che l'attrazione non dichiarata di sua figlia possa portare a complicazioni future.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke non si fida di Thomas e crede che stia cercando di manipolare Hope.