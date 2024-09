Beautiful Anticipazioni 9 settembre, Ridge e R.J. si scontrano sul futuro, Liam non si fida più di nessuno

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 9 settembre alle 13:45, la trama ci rivela che Ridge non riesce a convince R.J, il ragazzo va per la sua strada. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: per R.J un futuro da influencer

Liam, seduto a "Il Giardino" con il fratello Wyatt, continua a manifestare i suoi dubbi riguardo Thomas. Vorrebbe fidarsi delle parole di Steffy ma non riesce a scrollarsi di dosso l'idea che Thomas tornerà presto ad essere ossessionato da Hope. Wyatt cerca di rassicurarlo ma, come le altre volte, lo invita a rimanere vigile.

Nel frattempo, alla Forrester Creations, l'atmosfera è decisamente più leggera. Il ritorno di R.J., il figlio minore di Brooke e Ridge, ha portato una ventata di freschezza. Il ragazzo è appena tornato da un viaggio intorno al mondo. Sua madre non potrebbe essere più felice di rivedere il suo "bambino", mentre Ridge vede nel suo ritorno un'opportunità perfetta per coinvolgerlo nell'azienda di famiglia. Tuttavia, le sue aspettative si scontrano con i desideri del giovane R.J., il quale, deciso e determinato, rifiuta categoricamente l'offerta del padre.

Ridge discute con RJ del suo futuro

R.J. afferma deciso che vuole continuare la sua carriera da influencer e ribadisce che non è interessato al mondo della moda o far parte della Forrester Creations. Ridge gli ricorda che l'azienda di famiglia rappresenta il suo retaggio e il suo futuro ma il giovane sembra determinato a seguire la sua strada.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas e Hope sono contenti del ritorno di R.J.