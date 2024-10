Beautiful anticipazioni 9 ottobre: Bill spera di tornare con Katie, mentre Brooke interroga Hope su Thomas

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:45 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 9 ottobre alle 13:45, nella trama di domani Bill invita Liam a non fidarsi di Thomas. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Brooke chiede a Hope la natura dei suoi sentimenti per Thomas

Bill, nonostante la nuova relazione di Katie con Carter, continua a nutrire speranze di riconciliazione con la sua ex-moglie. Poi parla con Liam esortandolo a non perdere mai di vista chi è davvero Thomas. Il magnate invita suo figlio a non abbassare mai la guardia nei suoi confronti. La sua preoccupazione per la sicurezza della sua famiglia lo spinge a rimanere vigile, mentre cerca di proteggere Liam dalla possibilità di essere deluso o ferito da Thomas e Hope.

Nel frattempo, Brooke riesce a distogliere l'attenzione di Taylor dalle sue vere preoccupazioni, usando abilmente la conversazione per esplorare la situazione di Hope. Approfittando del momento, Brooke decide di interrogare Hope riguardo ai suoi autentici sentimenti per Thomas ricordandogli che in passato ha espresso opinioni molto negative su di lui e le chiede incuriosita perché ora sembri ritrattare, cercando di capire cosa è cambiato davvero.

Liam ascolta i consigli di Bill

Hope si trova quindi a dover affrontare una serie di emozioni contrastanti. La sua recente ammirazione per i cambiamenti di Thomas, che stanno portando risultati positivi sia nel lavoro che nella sua vita familiare, è difficile da esprimere completamente, soprattutto in presenza di sua madre. La conversazione diventa un momento cruciale per Hope, che deve cercare di spiegare la sua posizione senza farle capire che ora è attratta da Thomas tanto da fantasticare su di lui anche quando è con Liam

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope continua a sottolineare la sua continua fiducia in Thomas.