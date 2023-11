Beautiful anticipazioni 9 novembre, Deacon sedotto da una donna misteriosa: È Sheila

Beautiful torna domani, giovedì 9 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 8 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata dell'8 novembre

Brooke pur ferita, perdona Ridge per aver baciato Taylor, ma non nasconde la sua netta opposizione all'idea che Douglas possa tornare a vivere stabilmente con Thomas. Ridge però è del parere opposto e i due sono di nuovo sull'orlo dell'incomprensione.

Steffy sprona la madre a lottare per Ridge. Thomas informa Hope che intende avere un ruolo maggiore nella vita di suo figlio, senza nascondere la sua intenzione di portarlo a vivere a casa Forrester.

Anticipazioni del 9 novembre: Deacon e l'incontro con una donna misteriosa

Deacon è attratto da una donna misteriosa che lo invita a un eccitante gioco di seduzione. L'atmosfera è carica di tensione e fascino mentre i due si lasciano coinvolgere passando insieme la notte.

Nel prossimo episodio: Deacon scopre che Sheila è viva

Deacon si sveglia accanto alla donna misteriosa e nota che le manca un dito del piede. Solo a quel punto la donna si toglie una maschera dal volto e si rivela essere Sheila. La malefica Carter ha usato un altro espediente per fingersi morta: si è tagliata il dito del piede per ingannare la polizia grazie alla prova del DNA.

Le clip della soap americana

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy appoggia la scelta di Thomas perchè vuole che la famiglia sia unita così.