Beautiful anticipazioni 9 marzo: Sheila pensa alla vendetta, Hope prepara la sfilata della sua collezione

Beautiful torna domani, sabato 9 marzo, con un doppio episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutti gli episodi trasmessi fino a oggi.

Prima di anticipare gli episodi di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 8 marzo.

Beautiful: riassunto della puntata dell'8 marzo

Lauren Fenmore ed Eric brindano al fatto che nessuno dovrà più preoccuparsi a causa di Sheila ricordando le sue tante malefatte che nel corso degli anni hanno funestato la storia delle loro famiglie.

Beautiful: Brooke collabora per la sfilata della collezione di Hope

Anticipazioni del 9 marzo: I sentimenti di rivalsa di Sheila

Nessuno, tranne Deacon, sa che Sheila è ancora viva: La donna, nonostante dica di essere cambiata, ha tutta l'intenzione di inseguire i suoi obiettivi di rivalsa per un passato che lei ricorda ben diversamente.

Nel prossimo episodio: È il giorno della sfilata

Alla Forrester, tutto è pronto per l'anteprima della collezione della linea "Hope for the Future". Steffy e Katie, lavorano per la buona riuscita dell'evento intrattenendo giornalisti e acquirenti.

Mentre Thomas e Zende danno gli ultimi ritocchi agli abiti e danno indicazioni alle modelle per il perfetto funzionamento dell'evento che hanno organizzato in questi giorni, Carter, terminata la sua relazione con Quinn, flirta con Katie.