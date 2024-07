Beautiful anticipazioni 9 luglio: Steffy chiede a Thomas di salvare Hope, Liam si rivolge a Bill

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 9 luglio alle 13:40, la trama ci svela che Steffy convoca Thomas. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 9 luglio: Thomas rientra nell'azienda di famiglia?

Steffy entra nell'ufficio di Hope con un'espressione seria. La tensione è palpabile mentre comunica la difficile decisione: la linea "Hope For The Future" sta per essere sospesa. Dopo le recensioni negative, le vendite non vanno bene e Steffy spiega che alla linea manca un capo stilista geniale che sappia colpire nel segno.

Hope, visibilmente scossa, chiede se c'è qualcosa che possono fare per evitarlo. Steffy risponde di aver già convocato Thomas e Taylor per discutere una possibile soluzione. Quando i due arrivano, la giovane Forrester si rivolge con decisione ad Hope e le chiede di permettere a Thomas di tornare a lavorare con lei.

Liam chiede a suo padre di lasciare Sheila

Secondo le analisi fatte da Steffy, questa è la condizione necessaria per scongiurare la chiusura della linea. Hope è combattuta, ricordando i precedenti problemi con Thomas, ma capisce anche l'importanza di salvare la collezione "Hope For The Future". Ora serve che il padre di Douglas riconquisti la fiducia della donna che non ha mai smesso di amare.

Nel frattempo, Liam decide di andare a trovare suo padre Bill. Raggiunge la sua lussuosa villa e, una volta rimasti soli, tenta di convincerlo a lasciare Sheila. Liam esprime tutta la sua preoccupazione e frustrazione, ma suo padre sembra irremovibile. Nonostante le suppliche del ragazzo, Bill difende Sheila, lasciando suo figlio perplesso e preoccupato per il futuro della famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity; la decisione dell'azienda sulla linea "Hope For The Future"