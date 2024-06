Beautiful anticipazioni 9 giugno: Taylor scrive una lettera d'addio, riuscirà Brooke a fermarla?

Beautiful torna domani, domenica 9 giugno, con un doppio appuntamento in onda alle 14:00 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Thomas non convince Hope. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'8 giugno, Katie è stupita che la sorella le abbia nascosto che Taylor in passato ha sparato a Bill. Sheila va a trovare Deacon a "Il Giardino" e gli dice che non permetterà a nessuno, e soprattutto a alla minore delle sorelle Logan, di mettersi tra lei e Bill.

Taylor dice a Steffy di volersi costituire e confessare di aver sparato a Bill. Sente il peso di ciò che ha fatto e delle conseguenze che ha quel gesto nel presente, visto che dà modo a Bill di usarlo come moneta di scambio per garantire la libertà di Sheila. Sua figlia tenta nuovamente di dissuaderla.

Le anticipazioni di Beautiful del 9 giugno: Hope respinge la richiesta di Thomas di rientrare in azienda.

Nell'episodio di domani Steffy decide di aprirsi con Brooke riguardo alla difficile situazione di sua madre, Taylor Hayes. Taylor sta attraversando un momento di profonda crisi e ha espresso l'intenzione di costituirsi. Le due donne sono entrambe determinate a impedirlo, consapevoli delle ripercussioni che questa decisione potrebbe avere su tutta la famiglia.

Hope respinge le richieste di Thomas

Nel frattempo, Thomas è impegnato in una conversazione accesa con Hope Logan. Lui desidera ardentemente riprendere il suo ruolo di capo stilista per la linea "Hope for the Future", ma Hope è irremovibile nel suo rifiuto nonostante che l'assenza di Thomas abbia influito negativamente sulla sua linea, stroncata dalle riviste specializzate.

Nel frattempo Steffy e Brooke continuano a parlare dello stato psicologico di Taylor, la ragazza le chiede di fare visita a sua madre e di tentare di aiutarla a superare questo momento difficile. Taylor è sola nella sua stanza, immersa nei suoi pensieri più bui. In un momento di disperazione, scrive una nota straziante in cui afferma che l'unico modo per proteggere le persone che ama è porre fine alla sua stessa vita.