Beautiful anticipazioni 9 febbraio, Ridge lascia Brooke sola ed inconsolabile senza dare spiegazioni

Beautiful torna domani, venerdì 9 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 1° febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata dell'8 febbraio

Brooke insiste con Ridge per sapere cosa sia successo di così grave da allontanarli, ma lui non le rivela che si tratta della telefonata al Servizio Tutela Minori con cui Brooke ha denunciato Thomas. Brooke è sconvolta e inconsolabile.

La verità è che la chiamata è stata fatta dallo stesso Thomas che ha clonato con una app la voce di Brooke allo scopo di creare una frattura insanabile tra suo padre e la moglie.

Anticipazioni del 9 febbraio: La tensione cresce ad Aspen

Ridge è volato ad Aspen per tornare insieme a Taylor dopo aver ascoltato la voce di Brooke che denunciava ai serivizi sociali una presunta situazione di pericolo del piccolo Douglas a casa Forrester.

Nella prossima puntata: Ridge cerca risposte da Brooke

Ad Aspen, Ridge chiede per un'ultima volta a Brooke di dirgli la verità, senza rivelarle che si riferisce alla telefonata con cui lei avrebbe denunciato Thomas al Servizio Tutela Minori, ma Brooke non sa di che cosa lui stia parlando e non può rispondere con la sincerità che suo marito vorrebbe.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke è sconvolta e inconsolabile