Beautiful anticipazioni 9 dicembre, Hope e Thomas: passione segreta alle spalle di Liam

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 9 dicembre alle 13:45: Hope confessa a Thomas le sue nuove emozioni. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Wyatt e R.J. cercano di convincere Liam a riconsiderare il divorzio da Hope, il primo. insiste sul fatto che Hope sia sinceramente pentita, ma Liam non riesce a dimenticare l'immagine di Hope e Thomas che si baciano, Nel frattempo, Hope confida a Thomas di essere stata attratta da lui per molto tempo e di aver avuto fantasie su di lui, sentimenti che ora non riesce più a ignorare.

Hope si lascia trasportare dai suoi sentimenti per Thomas, e insieme condividono un momento di intimità, segnando un nuovo inizio nella loro relazione. Nel frattempo, Sheila riceve la visita di Deacon in prigione. Alla Forrester Creations, Ridge, Katie e Carter sperano che Liam possa perdonare Hope, pensando che il bacio con Thomas sia stato solo una leggerezza dettata dall'emozione.

Finn e Steffy in un momento di relax

Anticipazioni di Beautiful:

Hope, consapevole della gravità della sua decisione, non riesce a ignorare i forti sentimenti che prova per Thomas. Con una sincerità inaspettata, gli confessa di aver scoperto grazie a lui sensazioni che non aveva mai conosciuto prima. Le emozioni che vive accanto a lui sono diverse da quelle che ha provato con Liam, e questo la confonde, ma è anche attratta dalla profondità del legame che sta nascendo.

Nonostante questa nuova passione, Hope si sente ancora legata alla sua famiglia e, pur continuando la relazione con Thomas, gli chiede di mantenere tutto segreto per il momento. Non è pronta ad affrontare le reazioni della sua famiglia e degli altri, e teme che rivelare troppo presto la verità possa rovinare tutto.

Dopo aver trascorso la notte insieme, Hope si sveglia accanto a Thomas nella sua casa. Il mattino si presenta come un momento di dolcezza, con i due che si scambiano parole affettuose e si ritrovano a vivere insieme una complicità che non avevano mai sperimentato. Tuttavia, Hope sa che non può rimanere troppo a lungo, anche se è difficile separarsi, il legame tra di loro si sta rafforzando di giorno in giorno.

Nel frattempo, a casa di Steffy e Finn, la coppia si gode un momento di tranquillità. I bambini dormono, e i due si rilassano insieme, apprezzando il tempo passato in serenità, lontano dai drammi che stanno caratterizzando la vita degli altri. Nonostante la pace che li avvolge, Steffy non può fare a meno di riflettere sulla situazione di Hope e Thomas, temendo che gli sviluppi tra loro possano avere ripercussioni anche sulla sua famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge, Carter e Katie sono convinti che Hope abbia commesso solo una leggerezza.