Beautiful anticipazioni 9 dicembre: Deacon rischia la prigione per Sheila, Thomas spiazza Hope

Beautiful torna domani, sabato 9 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 8 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata dell'8 dicembre

Thomas tenta di convincere Hope che la soluzione migliore sarebbe quella di crescere Douglas insieme. Steffy chiede a Finn quali siano i suoi veri sentimenti nei riguardi della sua madre naturale che ora è morta.

Finn le risponde che anche se non riuscirà mai a perdonarla, non può dimenticare che avendolo messo al mondo gli ha di fatto permesso di incontrarla.

Anticipazioni del 9 dicembre: Deacon rimprovera Sheila per le sue azioni rischiose

Deacon si rivolge a Sheila con fermezza, rimproverandola per le pazzie che sta compiendo per poter vedere suo figlio. Queste azioni rischiose mettono a repentaglio non solo la sua libertà, ma anche quella dello stesso Deacon, che si trova in libertà vigilata.

Nel prossimo episodio: La lotta per Douglas tra Thomas e Hope

Douglas si trova ancora al centro di una contesa emotiva tra Thomas, il padre biologico e Hope, la madre adottiva. Tuttavia, in questo momento, sembra che Thomas voglia mostrare un nuovo rispetto per i desideri e i sentimenti di Hope.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke pensa che Thomas abbia degli interessi loschi per rivolere Douglas nella sua vita.