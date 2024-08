Beautiful anticipazioni 9 agosto: Sheila è salva ma è in fuga, tutti la cercano

Venerdì 9 agosto torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che inizia una nuova fuga per Sheila. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Beautiful, anticipazioni 9 agosto: I federali iniziano la caccia alla fuggiasca

Ridge e Bill, in collaborazione con l'FBI, hanno orchestrato un complesso piano per incastrare Sheila Carter e costringerla a confessare i due omicidi di cui è colpevole. Il piano ha avuto inizio con la scarcerazione della donna, resa possibile grazie all'influenza di Bill Spencer. Quest'ultimo ha offerto ospitalità a Sheila nella sua lussuosa residenza, un ambiente che i federali avevano precedentemente riempito di microfoni e telecamere nascoste, pronte a registrare ogni conversazione.

Per conquistare la fiducia di Sheila, Bill ha finto di essere innamorato di lei, arrivando persino a proporle il matrimonio. Nonostante i sospetti iniziali della donna, che temeva un doppio gioco da parte di Spencer, Bill è riuscito a manipolarla abilmente, facendo leva sulle sue debolezze emotive e convincendola ad accettare la proposta di nozze. Questa mossa ha portato Sheila a confessare gli omicidi, ignorando che ogni sua parola veniva registrata dagli agenti dell'FBI.

Deacon ignora la fuga di Sheila

Quando Bill si allontana momentaneamente per discutere con Ridge, Sheila sente per caso una frase che la insospettisce. Inizia a intuire la verità: è caduta in una trappola tesa da Spencer e Ridge per farla arrestare e condannare definitivamente. Realizzando la gravità della situazione e vedendo sfumare ogni via di fuga, Sheila compie un gesto disperato, gettandosi dal balcone della residenza del magnate.

Nonostante l'altezza della caduta, Sheila riesce incredibilmente a salvarsi e a fuggire in macchina. Bill, determinato a catturarla e consegnarla alla giustizia, si lancia in una frenetica corsa contro il tempo per inseguirla.Nel frattempo dalla sala operativa dell'FBI gli agenti hanno visto in diretta tutto, compresa la fuga della Carter, i federali hanno dato l'allarme ed hanno iniziato a cercare la fuggiasca in ogni angolo della città. Ignaro di tutto quello che sta succedendo, Deacon sta pranzando con sua figlia Hope a Il Giardino.

