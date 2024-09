Beautiful anticipazioni 8 settembre: Liam è ossessionato da Thomas, R.J. si tiene lontano dalla Forrester

Beautiful torna domani, domenica 8 settembre, con il doppio 'appuntamento in onda alle 13:50 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che R.J riabbraccia Thomas. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge si gode l'abbraccio tra i figli

Tornato a casa dopo un lungo viaggio intorno al mondo, R.J., ribadisce ai suoi genitori di essersi tenuto lontano da Los Angeles anche per evitare di essere coinvolto nei recenti drammi familiari. Hope e suo padre però, lo rassicurano sul cambiamento di Thomas.

I due, inoltre, lo mettono al corrente della nuova salda amicizia tra Brooke e Taylor che rappresenta sicuramente un elemento di grande distensione. Il giovane però mette subito le mani avanti quando Ridge tenta di coinvolgerlo nell'azienda di famiglia: R.J. tiene alla propria avviata carriera di influencer sui social e non ha intenzione di dedicarsi alla moda.

R.J. è finalmente tornato a casa

Alla Forrester, intanto, Taylor è riuscita a fare breccia nel figlio Thomas e insieme vanno a salutare R.J. per la gioia di Ridge nel vedere i figli riuniti. Liam si è presentato ancora una volta a casa di Steffy, la quale per l'ennesima volta cerca di convincerlo che tra Hope e Thomas non sta accadendo niente di allarmante.

La ragazza ribadisce che il fratello è veramente cambiato e che è totalmente dedito al lavoro e a suo figlio. Ma Liam, perplesso per l'ennesima prova di generosità della moglie nei confronti di Thomas, non riesce a tranquillizzarsi. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: R.J. è tornato a Los Angeles.