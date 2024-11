Beautiful, anticipazioni 8 novembre: Liam confida i suoi timori a Deacon, Eric fa pressioni su R.J.

Venerdì 8 novembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Liam teme che Hope possa cedere a Thomas. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Brooke chiede a Hope se le cose vadano bene con Liam e Hope finge che sia tutto a posto. Il gruppo parte, con Hope e Thomas che condividono uno sguardo significativo, carico delle emozioni che il viaggio potrebbe portare alla luce. L'aereo con a bordo la delegazione della Forrester Creations continua il suo volo verso Roma.

Steffy ha gli occhi puntati su Hope e Thomas con un piglio molto aggressivo e tra lei e Hope la tensione è palpabile. Carter è molto concentrato sull'obiettivo dell'anteprima romana che deve sancire il definitivo lancio internazionale di "Hope for the Future" e cerca di rallegrare il morale del gruppo.

Anticipazioni di Beautiful: Eric insiste affinché il nipote entri nell'azienda di famiglia

A Los Angeles, Liam si ritrova a cenare con Deacon al ristorante "Il Giardino", un momento che sembra essere l'occasione giusta per aprirsi riguardo ai suoi timori e alle sue preoccupazioni. Nonostante il tentativo di Deacon di tranquillizzarlo, dicendogli che Steffy è molto legata a Ridge e alla sua famiglia, Liam non riesce a scrollarsi di dosso un pesante presentimento riguardo a ciò che potrebbe accadere a Roma, in particolare per via dei comportamenti passati di Thomas.

Il pensiero che Hope possa nuovamente scivolare nell'errore di avvicinarsi troppo al fratello di Steffy lo tormenta. Liam si sente impotente, incapace di ignorare la costante tendenza di Hope a perdonare sempre Thomas, una dinamica che lo espone da tempo a sofferenze sempre nuove e che sembra non avere fine.

Eric e R.J. si incontrano alla Forrester

Nel frattempo, in ufficio alla Forrester Creations, si discute del futuro di R.J., che non ha mai mostrato una grande passione per il mondo della moda e della creatività. Eric e R.J. esplorano l'idea che il giovane Forrester possa entrare ufficialmente nell'azienda come stilista, anche se il ragazzo ha sempre dichiarato che la sua vera vocazione è quella dell'influencer sui social e non ha intenzione di dedicarsi alla moda.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope parte lasciando Liam solo con i suoi pensieri.