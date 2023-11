Beautiful anticipazioni 8 novembre: Brooke perdona Ridge per il bacio a Taylor

Beautiful torna domani, mercoledì 8 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, facciamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 7 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 7 novembre

Thomas si sente pronto ad avere un ruolo maggiore nella vita di Douglas e con il sostegno di Taylor, Steffy e Ridge, chiede e ottiene da Eric il permesso di trasferirsi a casa sua per far frequentare più assiduamente al figlio la vera dimora dei Forrester.

La possibilità che l'assetto di vita di Douglas cambi, sconvolge Hope, rosa dai dubbi, ma Brooke è pronta a lottare perché le cose rimangano come sono. Nel frattempo, Bill e Li scoprono di avere molte cose in comune. Brooke non riesce a parlare di Douglas con Ridge, perché lui le confessa di aver baciato Taylor a Montecarlo.

Anticipazioni dell'8 novembre: Brooke perdona Ridge per il bacio

Brooke, sebbene sia addolorata per aver saputo che Ridge ha baciato Taylor, decide di perdonarlo. Tuttavia, emerge una netta opposizione della Logan alla possibilità che Douglas torni a vivere con Thomas.

Nel prossimo episodio: Ridge e Brooke nuove incomprensioni

Ridge e Brooke, nonostante il perdono della donna, sono di nuovo ai ferri corti per la questione di Douglas. La divergenza di opinioni crea tensioni nella coppia.

Steffy sprona Taylor a lottare per Ridge nella nuova puntata di Beautiful

Steffy incoraggia la madre, Taylor, a lottare per riconquistare Ridge, considerando anche quanto è successo a Montecarlo ed il loro legame emotivo.

Nell'episodio di mercoledì: Thomas informa Hope delle sue intenzioni

Thomas parla con Hope per informarla delle sue intenzioni: vuole avere un ruolo maggiore nella vita di Douglas, proponendo di portarlo a vivere a casa Forrester.

Le clip della soap americana

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas vuole avere un ruolo maggiore nella vita di Douglas ma Hope non vuole rinunciare a suo figlio