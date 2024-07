Beautiful anticipazioni 8 luglio: Hope è in crisi, è successo ciò che temeva e deve chiedere aiuto a Thomas

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 8 luglio alle 13:40, la trama ci rivela che Finn è in lizza per diventare primario in ospedale. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful dell'8 luglio: Le difficoltà di "Hope For The Future"

Nell'ospedale di Los Angeles, Finn è preoccupato per il possibile nuovo incarico, il marito di Steffy è in lizza per diventare primario. Parla con sua madre Li, confidandole che la prospettiva di assumere un compito così impegnativo lo riempie di dubbi. Si chiede se accettarlo significhi passare meno tempo con la sua famiglia, un pensiero che lo tormenta.

Nel frattempo, all'azienda Forrester Creations, l'atmosfera è festosa. Eric e Steffy organizzano una piccola festa celebrativa per Carter. L'avvocato ha raggiunto un importante traguardo: da dieci anni ha messo la sua esperienza al servizio dell'azienda. Tutti sono felici per lui e apprezzano il suo impegno e la sua dedizione.

Carter lavora da dieci anni presso la Forrester Creations

Steffy ha però altre questioni importanti da affrontare. Parla con Hope riguardo al futuro della loro linea di moda "Hope For The Future". Purtroppo, le vendite non stanno andando bene e Steffy comunica che la linea è prossima alla sospensione. Hope è delusa, ma Steffy spiega che il problema principale è la mancanza di un capo stilista capace di creare qualcosa di veramente innovativo e memorabile.

Per cercare una soluzione, Steffy ha convocato Thomas e Taylor. Spera che con il loro talento e la loro esperienza possano trovare un modo per salvare la linea. La riunione è carica di tensione e speranza, mentre i quattro provano a delineare una nuova strategia che possa rilanciare "Hope For The Future".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope si tormenta perché Douglas non vive più a casa con lei.