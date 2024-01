Beautiful anticipazioni 8 Gennaio: Brooke affronta Taylor, Deacon vuole fermare la follia di Sheila

Beautiful torna domani, lunedì 8 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 6 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata di sabato 6 gennaio

Mentre Steffy e Thomas parteggiano per il ricongiungimento dei genitori, dal canto loro, anche Liam e Hope si danno molto da fare affinché Brooke riconquisti Ridge.

Anticipazioni dell'8 gennaio: Deacon Affronta Sheila

Deacon si trova a gestire la frenesia di Sheila, desiderosa di ricostruire la famiglia perduta. Mentre lotta per tenerla a bada, teme che la sua ossessione possa portare a conseguenze spiacevoli.

Nella prossima puntata: Brooke e Hope Affrontano Taylor e Steffy

Brooke decide di affrontare Taylor, mentre Hope intraprende una conversazione con Steffy. Entrambe cercano risposte e chiarimenti sulla complessa situazione familiare che coinvolge le due donne e il loro rapporto con Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Thomas e Steffy insistono con Ridge affinché torni con Taylor.