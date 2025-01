Beautiful anticipazioni 8 gennaio: Brooke rivela a Ridge di Thomas, Steffy vive nel terrore

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 8 gennaio alle 13:45, Finn promette di proteggere Steffy. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo la scarcerazione di Sheila, Finn, che ha abbracciato la madre biologica subito dopo la sentenza, appare stranamente distante e distratto a casa. Steffy, inizia a sospettare che, in fondo, lui possa essere sollevato o addirittura felice del rilascio di Sheila. Nel frattempo, Liam, furioso per l'abbraccio tra Finn e Sheila, si confida con Wyatt e gli rivela anche di aver ripreso la scena con il cellulare.

Liam teme che Finn sia incapace di proteggere Steffy e i bambini da una donna così pericolosa. Wyatt invita il fratello a riflettere, ricordandogli che per Finn, nonostante tutto, Sheila resta la madre naturale. Wyatt, però, sospetta che a reazione di Liam sia influenzata dai suoi sentimenti ancora irrisolti per Steffy, ma il fratello lo nega con fermezza.

Steffy è terrorizzata da Sheila

Anticipazioni di Beautiful: Hope riflette sul fallimento del matrimonio e l'attrazione per Thomas

La scarcerazione di Sheila Carter getta un'ombra di paura sulla famiglia Forrester, con Steffy che si sente sempre più sopraffatta dal terrore. Nonostante le misure di sicurezza implementate, tra cui guardie del corpo e un sistema di sorveglianza potenziato, Steffy non riesce a sentirsi al sicuro. La presenza di Sheila rappresenta per lei una minaccia costante, non solo per sé stessa ma soprattutto per i suoi figli.

Finn, consapevole dell'ansia crescente della moglie, le promette con tutto il cuore di proteggerla, ribadendo che non permetterà mai a Sheila di farle del male. Tuttavia, le sue parole non riescono a rassicurare completamente Steffy, che continua a essere tormentata dai dubbi, soprattutto dopo aver percepito il legame emotivo che ancora unisce Finn alla madre naturale.

Nel frattempo, sul fronte opposto, Brooke confida a Ridge di aver sorpreso Hope e Thomas a letto insieme. La rivelazione lascia Ridge sconvolto e preoccupato per il figlio, temendo che Thomas possa ricadere nella sua vecchia ossessione per Hope. Ridge conosce bene il fragile equilibrio emotivo di Thomas e sa che questa situazione potrebbe portarlo a commettere nuovi errori.

Il pericolo c'è soprattutto ora che Hope sta affrontando il fallimento del suo matrimonio con Liam. D'altra parte, Hope, dopo aver chiuso il capitolo del suo matrimonio con Liam, si lascia andare a una confessione sincera con Thomas. Ammette di aver lottato contro i sentimenti che prova per lui, cercando di opporsi, ma riconosce di essere irresistibilmente attratta da lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam racconta le ultime novità a Wyatt, compreso l'abbraccio tra Sheila e Finn.