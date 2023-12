Beautiful anticipazioni 8 dicembre, Thomas in pressing su Hope, Finn rivela ad Hope la verità su Sheila

Beautiful torna domani, venerdì 8 dicembre dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 7 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 7 dicembre

Sheila, senza essere vista, ha sentito tutto ciò che ha detto Finn sul suo conto e si illude che le parole del figlio nascondano un affetto che potrà riavvicinarli. Nel frattempo, mentre Brooke e Liam si confessano di non fidarsi delle intenzioni di Thomas.

Thomas discute con Hope sul futuro di Douglas

Anticipazioni dell'8 dicembre, Thomas e Hope: Una discussione cruciale sulla vita di Douglas

Thomas e Hope si ritrovano nella dimora della famiglia Forrester per affrontare una discussione fondamentale riguardo al futuro di Douglas. Thomas cerca di persuadere Hope che la soluzione ottimale sarebbe crescere il figlio insieme, cercando di superare le tensioni passate per il bene del bambino.

Nella prossima puntata: Steffy e Finn affrontano il passato di Sheila

Steffy chiede a Finn quali siano i suoi veri sentimenti riguardo alla sua madre naturale, che entrambi credono morta. Lui le risponde che, anche se non riuscirà mai a perdonarla, non può dimenticare che, avendolo messo al mondo, gli ha di fatto permesso di incontrarla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hope e Thomas sono insieme a Douglas.