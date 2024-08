Beautiful anticipazioni 8 Agosto: Sheila si getta dal balcone, Bill è disperato

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 8 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Sheila fa un gesto estremo. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful dell'8 agosto: La confessione e la fuga

Ridge e Bill, con l'aiuto dell'FBI, hanno messo in piedi un piano per incastrare Sheila con l'obiettivo di farle confessare il duplice omicidi che ha commesso. Il primo passo è stata la liberazione della donna grazie all'aiuto di Spencer che ha ospitato la Carter nella sua residenza. In precedenza, i federali avevano piazzato microfoni e telecamere per registrare le conversazioni. Per guadagnarsi la fiducia di Sheila, Bill, che in questo tempo si è finto innamorato, le ha chiesto di sposarlo

Nonostante la proposta di matrimonio, la nemica dei Forrester ha alcuni dubbi su Bill e teme che abbia un secondo fine Ma lui, con le sue abilità manipolatorie e facendo leva sulle debolezze di Sheila, la convince ad accettare di diventare sua moglie e la porta a confessare i suoi efferati omicidi prontamente registrati dai microfoni dell'FBI.

Sheila ha capito di essere stata ingannata

Quando Bill si allontana per parlare con Ridge, Sheila sente una frase che la insospettisce e scopre la trappola che lui e Ridge le hanno teso per riportarla definitivamente dietro le sbarre. Per sfuggire alla cattura, Sheila vede come unica possibilità lanciarsi dal balcone della residenza del magnate. Nonostante il volo, la donna è illesa e riesce a scappare in automobile. Bill la insegue disperatamente, determinato a catturarla e consegnarla alla giustizia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila scopre la trappola di Bill