Beautiful anticipazioni 7 novembre: Brooke scopre che Ridge ha baciato Taylor

Beautiful torna domani, martedì 7 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, facciamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 6 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 6 novembre

Sheila è morta e nonostante i timori di una diabolica macchinazione, c'è un grande desiderio di andare oltre. Ma non c'è tregua: Taylor e Steffy insistono con Thomas perché tenga testa alle Logan pretendendo che Douglas torni a vivere con la sua vera famiglia, i Forrester.

Anticipazioni del 7 novembre: Thomas cerca di riportare Douglas nella vita dei Forrester

Thomas decide di prendere una decisione importante per la vita di suo figlio Douglas. Sostenuto da Taylor, Steffy e Ridge, chiede ed ottiene il permesso da Eric di trasferirsi a casa Forrester, per far frequentare più assiduamente al figlio la vera dimora dei Forrester.

La possibilità che l'assetto di vita di Douglas cambi, sconvolge Hope, rosa dai dubbi, ma Brooke è pronta a lottare perché le cose rimangano come sono.

Nel prossimo episodio: Bill e Li scoprono connessioni inaspettate

Li ringrazia Bill per averla aiutata quando era in difficoltà e lo informa che Sheila è morta i due si avvicinano scoprendo di avere molte cose in comune, aprendo la strada a una possibile connessione più profonda tra i due.

Nella Nuova puntata: La confessione di Ridge

Nel frattempo, Brooke non riesce a parlare di Douglas con Ridge. Il marito, infatti, le confessa di aver baciato Taylor quando i due sono andati a Montecarlo per aiutare Steffy.

