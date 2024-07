Beautiful anticipazioni 7 Luglio, Hope è disperata: fa una mossa di cui potrebbe pentirsi presto

Beautiful torna domani, domenica 7 Luglio, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Deacon e Sheila ricordano i loro trascorsi. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 7 Luglio: Ricordi di una notte indimenticabile

Deacon Sharpe, che adesso gestisce il ristorante Il Giardino, si ritrova con Sheila Carter per invitarla all'inaugurazione del suo locale. Nonostante il passato turbolento della donna, Deacon ritiene che l'incontro con lei gli abbia migliorato la vita. Durante il periodo in cui Sheila era latitante, lui l'ha accolta nella sua casa e sono diventati amanti.

In questo episodio, i due ricordano il loro primo incontro e la notte trascorsa insieme, quando Sheila si travestì e lo sedusse, rivelando la sua vera identità solo dopo aver condiviso un momento di passione. Malgrado questi trascorsi, lei, pur essendo felice per la nuova attività dell'ex amante, rifiuta l'invito all'inaugurazione per non allarmare Bill, l'uomo con cui ora vive e che l'ha aiutata a uscire di prigione.

La difficile situazione familiare e lavorativa di Hope

Nel frattempo, la figlia di Brooke e Deacon è tormentata perché Douglas non vive più con lei e Liam, dopo la decisione del bambino, accolta dal Tribunale dei minori, di trasferirsi a casa di Finn e Steffy. Quest'ultima è preoccupata per lo stato d'animo di Hope, soprattutto perché deve darle la notizia che la linea creata dalla ragazza, dopo le ultime recensioni negative, è in perdita e quindi dovrà essere sospesa.

Sheila travestita per sedurre Deacon

Subito dopo, Hope discute con Thomas, valutando se accettare di collaborare nuovamente con lui per salvare la sua collezione. Thomas le assicura che non tradirà mai più la sua fiducia. Il giovane Forrester è stato messo alla porta dall'azienda di famiglia dopo aver imitato la voce di Brooke con un'app vocale per far ricadere su di lei una denuncia ai servizi di tutela per i minori riguardo a un presunto pericolo imminente per Douglas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Deacon e Sheila ricordano il loro primo incontro.