Beautiful anticipazioni 7 febbraio, Brooke cerca di convincere Ridge: 'Non mi lasciare per Taylor'

Beautiful torna domani, mercoledì 7 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 6 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 6 febbraio

Brooke ha raggiunto il marito ad Aspen e lo incontra nel giardino della villa di Bill. Ridge le confessa di essere tornato da Taylor. Brooke non può credergli: loro due sono destinati a stare insieme. Steffy, Thomas e Taylor sono convinti che Ridge abbia deciso definitivamente di rimettersi con Taylor.

Anticipazioni del 7 febbraio: L'attesa per il confronto tra Ridge e Brooke

Dopo la decisione di Ridge di tornare con Taylor, Brooke ha raggiunto suo marito per confrontarsi con lui e convincerlo a ritornare sui suoi passi.

Nel frattempo, Steffy, Thomas e Taylor sono sulle spine per il confronto tra Ridge e Brooke che è volata ad Aspen appena ha saputo che il marito si trovava nella località sciistica con Taylor.

Nel nuovo episodio: La fermezza di Ridge

Thomas riferisce a Donna quello che sta succedendo ad Aspen. Lei ed Eric nutrono qualche dubbio, per Eric il rapporto tra Ridge e Brooke non finirà così facilmente.

In effetti, Brooke sta chiedendo a Ridge di tornare a casa con lei per chiarire tutto, ma il marito è irremovibile sulla decisione di lasciarla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Ridge dice a Steffy che lui e Taylor sono tornati insieme.