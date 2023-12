Beautiful anticipazioni 7 dicembre, Sheila tenta di avvicinarsi a Finn, Liam non si fida di Thomas

Beautiful torna domani, giovedì 7 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 6 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata di mercoledì 6 dicembre

Sheila richiama l'attenzione di Finn, il quale la osserva incuriosito. A "Il Giardino", Finn confessa a Bill i suoi sentimenti contrastanti a seguito della morte di Sheila, perché senza di lei non sarebbe mai venuto al mondo e non avrebbe mai conosciuto Steffy.

Anticipazioni del 7 dicembre: Le speranze di Sheila su Finn

Sheila, senza essere vista, ha sentito tutto ciò che ha detto Finn sul suo conto. Il ragazzo ha confidato a Bill dei suoi sentimenti contrastanti nei confronti della madre. Sheila ora spera che le parole del figlio nascondano un affetto che potrà riavvicinarli.

Nella prossima puntata: Le preoccupazioni di Brooke e Liam

Brooke e Liam continuano a commentare la decisione di Thomas di chiedere che il piccolo Douglas passi del tempo con lui a casa Forrester. Nessuno dei due si fida delle intenzioni di Thomas.

Liam ha confessato a Brooke di soffrire che Hoope, in questo momento, è sola con Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity,Finn ringrazia Li di averlo salvato e curato con tutte le sue forze.