Beautiful anticipazioni 7 agosto: Brooke vuole spiegazioni da Bill, il piano contro Sheila è a una svolta

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 7 agosto alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che alla Forrester si discute di Bill.

Anticipazioni di Beautiful del 7 agosto: Le sorelle Logan si interrogano sul comportamento di Spencer

Ridge e Bill, con l'aiuto dell'FBI, orchestrano un piano per incastrare Sheila che ha un unico scopo: farle confessare il duplice omicidi che ha commesso. Dopo che il magnate l'ha ospitata nella sua residenza, i federali piazzano microfoni e telecamere per registrare le conversazioni. Bill accelera il piano chiedendo a Sheila di sposarlo per ottenere la confessione.

Deacon, innamorato della Carter, crede nel suo pentimento. Nonostante la proposta di matrimonio, la nemica dei Forrester ha dubbi sull'uomo e allo stesso tempo non vuole perdere Deacon. Alla fine, dopo aver detto sì a Bill, la donna, ascoltando una conversazione tra lui e Ridge, capisce che il magnate le ha raccontato solo bugie e, manipolandola, è riuscito a farle confessare i due delitti.

Katie non capisce il compartamento di Bill

Brooke, Katie e Carter, ignari della trappola che Ridge e Bill hanno teso a Sheila, continuano a interrogarsi su cosa possa aver portato Spencer a innamorarsi della donna e a introdurla a casa sua, spingendolo a ricattare Taylor ed ignorare il parere dei figli. Non capiscono il cambiamento improvviso di Bill, trovandolo sospetto e preoccupante.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Katie è preoccupata per la reazione che potrebbe avere Will alla scoperta della relazione tra Bill e Sheila.