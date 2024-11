Beautiful anticipazioni 6 novembre: Hope parte con Thomas, Liam resta a casa, Brooke vuole conquistare Ridge

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 6 novembre alle 13:45, nella trama di domani Brooke sente la nostalgia del suo rapporto con Ridge. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Alla Forrester, Taylor si presenta nell'ufficio di Brooke e, pur rammaricandosi per la fine della loro amicizia, la provoca dicendole che forse anche lei potrebbe partire per Roma per assistere al trionfo del figlio come stilista. Brooke confessa a Taylor che in effetti ha in mente un piano che vuole attuare una volta arrivata in Italia.

La Logan ha intenzione di sfruttare la magia della città eterna per far sì che Ridge creda di nuovo al loro amore. Più tardi Taylor sostiene Thomas nel suo lavoro, ma è rammaricata di non poter partecipare al viaggio a Roma. Ridge la rassicura. Taylor gli confida i suoi rimpianti e le sue preoccupazioni riguardo alle azioni passate, specialmente con Brooke.

Brooke vuole riconquistare Ridge a Roma

Anticipazioni di Beautiful: I Forrester si preparano a partire per Roma

Nonostante le tensioni delle ultime ore, Ridge mantiene un atteggiamento diplomatico, consapevole dell'importanza di Brooke per gli affari della Forrester. Nel frattempo, la Logan si confronta con Katie e Donna sulle conseguenze del comportamento di Taylor, riflettendo sulla distanza emotiva che si è creata con Ridge. Le sorelle discutono sull'impatto che il viaggio a Roma avrà sulla relazione tra lei e il suo ex marito.

Brooke sottolinea come Forrester abbia smesso di chiamarla "Logan", come faceva durante il matrimonio, un soprannome di cui lei sente la mancanza, ma capisce che lui vuole evitare di illuderla. Nel frattempo, Hope continua ad avere delle fantasie su Thomas. Le tensioni con Liam aumentano, lui ansioso e insicuro, si rifiuta di partire per l'Italia e chiede a sua moglie di cambiare i suoi piani.

Hope, anche se in lacrime, è irremovibile: Liam deve accettare che Thomas è il capo stilista della collezione e quindi deve far parte del team che partirà per Roma. La scena si sposta sul jet privato dei Forrester, dove Ridge, Brooke, Steffy e Carter sono già a bordo, pronti a decollare. Mentre si preparano a partire, Hope e Thomas arrivano per ultimi.

