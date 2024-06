Beautiful anticipazioni 6 giugno, Katie affronta le minacce di Sheila, Taylor sprofonda per i sensi di colpa

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 6 giugno alle 13:40, la trama di oggi è incentrata su Sheila e Katie. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 5 giugno, Brooke, dopo aver chiacchierato con Deacon a "Il Giardino", va a trovare Taylor e la vede disperata perché la visita di Sheila l'ha gettata nel più totale sconforto. Sheila si introduce alla Forrester per ribadire a Katie che ormai c'è lei al fianco di Bill e che quindi tutti dovranno accettare la cosa.

Anticipazioni di Beautiful del 6 giugno: Carter allontana Sheila dalla Forrester

Dopo essere andata da Taylor e aver fatto leva sui sensi di colpa della donna, adesso che, liberata dalla prigione grazie al ricatto di Bill a Steffy e Finn, può girare libera per la città, Sheila ha deciso di infastidire Katie. Per questo motivo, si reca nei suoi uffici, dove è riuscita ad intrufolarsi grazie ad uno stratagemma.

Carter si schiera al fianco di Katie

Mentre la malefica donna, spiega all'ex moglie di Bill che l'uomo ora appartiene a lei e tutti devono accettare questa nuova situazione, succede qualcosa che la costringe ad andare via. Negli uffici della Forrester entra Carter, l'avvocato non le permette di tormentare la minore delle Logan e Sheila deve levare il disturbo.

Nel frattempo, a casa Steffy e Finn sono preoccupati per Taylor, che manifesta segni di cedimento per i suoi sensi di colpa. Allo stesso tempo, i due ragazzi sono profondamente arrabbiati per il ricatto subito da Bill e la scelta di schierarsi con la donna che ha rovinato le loro vite.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila cerca di far leva sui sensi di colpa di Taylor.