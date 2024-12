Beautiful, anticipazioni 6 dicembre: Hope va a letto con Thomas, Liam è distrutto!

Venerdì 6 dicembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Hope e Thomas ora vanno oltre il bacio. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Wyatt continua a tentare di convincere Liam a perdonare Hope, minimizzando l'accaduto come "solo un bacio" e ricordandogli l'importanza di preservare la famiglia per il bene dei bambini ma, Liam resta irremovibile. Spencer non tollera che sua moglie lo abbia tradito con Thomas, una persona che luui detesta.

Nel frattempo, Deacon fa visita a Sheila in carcere. La donna, sorpresa ma visibilmente felice, accoglie la sua visita con entusiasmo. Durante il colloquio, i due ricordano i momenti condivisi in passato e Sheila confessa i suoi rimorsi per le scelte sbagliate che l'hanno condotta in prigione. Deacon cerca di confortarla, definendola ancora una persona speciale.

Hope si lascia andare con Thomas

Anticipazioni di Beautiful: Liam è profondamente ferito dopo il tradimento di sua moglie

Dopo aver affrontato Liam, Hope si apre con Thomas, raccontandogli nei dettagli la discussione avuta con il marito. La ragazza rivela che suo marito è deciso a divorziare e che lei non è riuscita a convincerlo a ripensarci. Sopraffatta dai sensi di colpa, Hope si addossa la responsabilità di tutto ciò che è accaduto.

Thomas le dice che non è sola e che le starà sempre accanto, ricordandole quanto sia una donna straordinaria e quanto lui creda in lei, sia come madre che come persona. Le parole di Thomas sembrano colpire profondamente Hope, tanto che, presa dall'emozione, lo bacia di nuovo. Tuttavia, Thomas si ritrae.

Forrester le dice che non può accettare il bacio perché lei è ancora una donna sposata. Questo gesto, però, non scoraggia Hope: con fermezza, si sfila l'anello nuziale, segnando simbolicamente la fine del suo matrimonio con Liam. A quel punto, Hope prende l'iniziativa e mostra chiaramente a Thomas che è pronta a portare la loro relazione al livello successivo. È così che i due si lasciano andare a un momento di intimità, suggellando un legame che si è sviluppato lentamente, ma che ora sembra essere ufficialmente iniziato.

Intanto, Liam si trova a fare i conti con il dolore di un tradimento che non si aspettava. Sapere che Hope ha sviluppato sentimenti per Thomas, l'uomo che ha sempre percepito come una minaccia per il loro matrimonio, lo distrugge. La ferita è ancora più profonda perché Liam aveva messo in guardia Hope innumerevoli volte su Thomas, ma lei ha ignorato i suoi avvertimenti, finendo per avvicinarsi proprio a lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope è angosciata per il futuro, ma Thomas le dichiara che le starà sempre accanto.