Beautiful anticipazioni 6 aprile: Taylor dà un ultimatum a Ridge, Sheila mette in pericolo Deacon

Beautiful torna domani, sabato 6 aprile, con un nuovo doppio episodio in onda alle 13:45 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

La soap viene trasmessa dal lunedì alla domenica ed è disponibile in live streaming su Mediaset Infinity dove potete trovare anche le precedenti puntate.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo una breve sintesi di quanto è accaduto giovedì.

Beautiful: riassunto del 5 aprile

Ridge pretende delle spiegazioni da Taylor poiché lei ha saputo già prima della cerimonia che la telefonata ai servizi sociali era una trappola di Thomas ai danni di Brooke e non glielo ha detto.

Anticipazioni del 6 aprile: Il duro confronto tra i due futuri sposi

Le parole di Steffy hanno scatenato l'ira di Ridge contro Thomas, mentre Taylor spiega di avergli taciuto la verità sulla telefonata ai servizi sociali perché lui in precedenza le aveva giurato che l'avrebbe sposata per amore e non per allontanarsi da Brooke.

Taylor chiede a Ridge se vuole ancora sposarla

Il risentimento dell'uomo sembra testimoniare il contrario. A questo punto, la Hayes, nonostante indossi ancora l'abito nuziale, chiede al padre dei suoi figli se ha ancora intenzione di sposarla.

Nel nuovo episodio: Katie racconta ai familiari del suo nuovo flirt

Nel frattempo, Brooke ignora quanto sta accadendo nella famiglia Forrester dopo le rivelazioni di Steffy riguardo alla trappola che Thomas ha orchestrato per favorire il riavvicinamento dei suoi genitori. La donna si trova a casa, circondata dall'affetto del padre e delle sorelle. Durante una conversazione, Katie rivela di avere un flirt con Carter.

Deacon teme che Sheila possa metterlo nei guai con la giustizia

Nella prossima puntata: Sheila diventa sempre più intraprendente

Sheila, creduta da tutti morta, ha acquistato nuovi travestimenti e ha ripreso a uscire, nonostante gli avvertimenti di Deacon che teme di essere coinvolto nei suoi loschi piani e, nel peggiore dei casi, di finire in carcere insieme a lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila dice a Deacon che lui non ha nessuna possibilità con Brooke