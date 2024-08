Beautiful anticipazioni 6 agosto, Sheila scopre il piano di Ridge è Bill: ora è braccata!

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 6 agosto alle 13:40, la trama ci svela che Bill compie un passo falso. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 6 agosto: Sheila scopre la trappola per portarla in prigione

Ridge e Bill, con l'aiuto dell'FBI, hanno orchestrato una strategia per incastrare la Carter facendole confessare un duplice omicidio. Dopo averla fatta uscire di prigione e ospitata a casa di Bill, l'FBI ha piazzato microfoni per registrare le conversazioni. Spencer ha accelerato il piano chiedendo alla Carter di sposarlo per ottenere la confessione. Deacon, innamorato di Sheila, è l'unico che crede nel suo pentimento.

Nonostante la felicità per la proposta di matrimonio, che le assicurerebbe un futuro tranquillo e senza problemi, Sheila non è serena. Due dubbi la assillano costantemente: riuscirà a stare lontana da Deacon, l'uomo che ama, e soprattutto, Bill è sincero o sta nascondendo dei secondi fini che lei non riesce a vedere?

Il piano di Ridge sembra funzionare

Il magnate, usando le sue abilità manipolatorie e sfruttando le debolezze della donna, la convince a sposarlo e a confessare i suoi omicidi, registrati dall'FBI. Quando Spencer parla con Ridge, Sheila sente una frase sospetta e scopre la trappola per riportarla in prigione. Brooke, Katie e Carter restano ignari di tutto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila finalmente accetta la proposta di matrimonio di Bill.