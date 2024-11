Beautiful anticipazioni 5 novembre: Brooke e Ridge si riavvicinano, Taylor rivela i suoi rimpianti

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 5 novembre alle 13.40: nuovo confronto tra Brooke e Taylor. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Deacon, vedendo Hope affaticata e sotto stress, le consiglia di svagarsi un po' e di cedere ogni tanto ai suoi desideri. Intanto alla Forrester, Eric e R.J. punzecchiano Ridge sull'imminente viaggio a Roma dove ci sarà anche Brooke. Rimasti soli, R.J. confessa al padre che anche se non vuole immischiarsi nei melodrammi familiari, continua a credere che lui e Brooke siano destinati a stare insieme. Ma Ridge sembra voler spegnere le speranze del figlio di vederlo riunito alla madre.

Anticipazioni di Beautiful: Ridge cerca un equilibrio tra le due donne della sua vita.

Taylor si presenta nell'ufficio di Brooke alla Forrester e, pur esprimendo il suo rammarico per la fine della loro amicizia, non manca di provocarla. La psicologa le lascia intendere che anche lei potrebbe partire per Roma per assistere al successo di suo figlio Thomas come stilista della nuova linea di abbigliamento.

Brooke rifiuta subito l'idea, ma, alla fine, per rispondere alle provocazioni della sua rivale, le fa capire che ha già in mente di usare l'atmosfera romantica di Roma, la città eterna, per ravvivare i sentimenti di Ridge facendogli capire che tra di loro la storia non è, mai del tutto finita, spingendolo a credere di nuovo nel loro amore.

Ridge nuovamente conteso da Brooke e Taylor

Più tardi Taylor si incontra proprio con Ridge. Lei gli dice che pur sostenendo Thomas nel suo lavoro, è dispiaciuta di non poter partecipare al viaggio. Forrester cerca di rassicurarla, ma la donna gli confida i suoi rimpianti e le sue preoccupazioni, riflettendo sulle scelte fatte in passato, soprattutto quelle che hanno coinvolto Brooke.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke ribadisce a Taylor che ha tutte le intenzioni di riprendersi Ridge.