Beautiful, anticipazioni 5 Luglio: Brooke e Hollis si baciano! Un nuovo amore per dimenticare Ridge?

Venerdì 5 luglio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Brooke vuole mettersi Ridge alle spalle. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset debuttando il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 5 luglio: Una nuova storia d'amore per la Logan

Recentemente, la trama della soap statunitense si è arricchita di nuove dinamiche quando Brooke e Taylor si sono incontrate per un pranzo a "Il Giardino". Le due ex rivali sono diventate grandi amiche, dopo aver capito che l'incertezza sentimentale di Ridge era una fonte di frustrazione per entrambe hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra.

Al ristorante, il giovane cameriere Hollis ha mostrato un interesse particolare per Brooke, cosa che non è sfuggita all'occhio attento di Taylor. Convinta che l'interesse sia reciproco, Taylor insiste nel dire che anche Brooke stia flirtando, ma quest'ultima nega. Il giorno dopo, le due donne tornano al locale insieme a Hope.

Brooke e Hollis si baciano per la prima volta

Dopo essersi scambiato dei messaggi con Brooke, il cameriere la invita ad uscire. La sorpresa è grande quando Brooke accetta l'invito, sorprendendo sia la figlia che la stessa Taylor. Superando le riserve e le gelosie di Deacon, che ora gestisce il locale, Hollis si prepara per il suo appuntamento con Brooke, un incontro organizzato grazie alla complicità di Taylor.

Questo evento segna un nuovo inizio per Brooke, che esce con un uomo diverso da Ridge dopo molto tempo. La serata culmina con un bacio tra Brooke e Hollis, segno di un possibile nuovo capitolo romantico per la protagonista, che forse, dopo tanto tempo, sta cercando di mettersi alle spalle la tormentata storia d'amore con l'ex marito.