Beautiful anticipazioni 5 giugno, Sheila continua la sua opera di destabilizzazione, Brooke supporta Taylor

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 5 giugno alle 13:45, la trama di oggi è incentrata su Brooke va a casa di Taylor. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 4 giugno: Dopo aver parlato con Taylor e Steffy, Katie confessa a Carter la sua preoccupazione per i ricatti di Sheila, ma lui riesce a trovare le giuste parole per tranquillizzarla. Brooke scambia quattro chiacchiere con Deacon a "Il Giardino", rallegrandosi della sua inaspettata amicizia con Taylor.

Anticipazioni di Beautiful del 5 giugno: Taylor è in preda ai sensi di colpa dopo la visita di Sheila.

Brooke, ha passato alcune ore con il suo vecchio amico Deacon. Dopo essersi complimentata con lui ed avergli augurato buona fortuna per la sua nuova attività, Sharpe è da pochi giorni diventato il nuovo proprietario de Il Giardino, ristorante e punto di ritrovo della famiglia Forrester, decide di andare a trovare la sua nuova amica.

Katie si trova faccia a faccia con Sheila

Quando Taylor le apre la porta, La Logan la trova in uno stato di prostrazione, lei gli racconta che poco prima ha ricevuto la visita di Sheila che, per manipolarla, le ha detto che in fin dei conti loro due sono uguali, avendo entrambe sparato a una persona. La Hayes non è riuscita a replicare a questa illazione ed ora si sente profondamente turbata.

Nel frattempo Sheila, dopo Taylor, ha deciso di puntare Katie, l'ex moglie di Bill che ha osato definirla una psicopatica davanti al magnate. Con uno dei suoi soliti stratagemmi la perfida Carter riesce a introdursi alla Forrester ed a entrare nell'ufficio della minore delle sorelle Logan. Qui, quando si trova faccia a faccia con la donna, le ribadisce con fermezza che ormai c'è lei al fianco di Bill e che quindi tutti dovranno accettare la cosa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Katie, Taylor e Steffy sono decise a far arrestare Sheila.