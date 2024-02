Beautiful anticipazioni 5 febbraio: Ridge e Taylor si baciano di nuovo, Eric mette in guardia Thomas

Beautiful torna domani, lunedì 5 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 3 febbraio in prima serata.

Beautiful: riassunto della puntata del 3 febbraio

Brooke, che è stata informata da Donna del viaggio di Ridge ad Aspen, decide di prendere a sua volta l'aereo dei Forrester, nel disperato tentativo di raggiungere suo marito prima che torni con Taylor, spinto dal lavorio di Thomas e di Steffy.

Mentre Brooke cerca di arrivare ad Aspen in tempo per evitare che Ridge ritoni con Taylor, lui sta cercando di convincere Taylor della sincerità dei suoi sentimenti nei suoi confronti e le promette di aver definitivamente chiuso con Brooke. Alla fine, Ridge e Taylor si baciano. Sopraggiunge Steffy, che vede i suoi genitori baciarsi.

Anticipazioni del 5 febbraio: Ridge e Taylor tornano insieme

Steffy è stupita nel vedere Ridge e Taylor baciarsi e così i due confermano di essere tornati insieme, mentre ad Aspen sta per atterrare Brooke. Successivamente tutti e tre annunciano a Thomas con una videochiamata che suo padre ha scelto sua madre e ha lasciato Brooke.

Nel prossimo episodio: L'ammonimento di Eric

Thomas dà a sua volta la notizia a Eric e a Donna dicendo che la storia del padre con Brooke è finita. Eric lo mette in guardia: tra Brooke e Ridge non sarà mai finita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge e Taylor si danno un bacio.