Beautiful anticipazioni 5 agosto: Bill incastra Sheila per duplice omicidio, ma non è finita!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 5 agosto alle 13:40, la trama ci rivela che Bill riesce a manipolare Sheila. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 5 agosto: Il piano contro la Carter funziona

Ridge e Bill con l'aiuto dell'FBI hanno pianificato un modo per incastrare Sheila facendole confessare un duplice omicidio e condannarla al carcere a vita. Dopo averla salvata di prigione, ricattando Finn e Steffy, il magnate ha ospitato la donna a casa sua, dove l'FBI ha piazzato dei microfoni per registrare le loro conversazioni.

Per accelerare il piano, Spencer ha deciso di chiedere a Sheila di sposarlo. La sua proposta di matrimonio fa parte della messa in scena per acquisire la confessione della donna e liberare i Forrester ed i suoi amici dal pericolo che lei rappresenta. L'unico che crede nel pentimento della Carter è Deacon che l'ha ospitata durante la sua latitanza, i due si sono innamorati.

Ridge ha ascoltato la confessione di Sheila

Sheila ha avuto dei dubbi sulla sincerità di Bill, teme che l'uomo stia tramando qualcosa, e abbia un secondo fine che per il momento le sfugge. Nonostante questo, il magnate, con le sue abilità manipolatorie e facendo leva sulle debolezze della donna, la convince ad accettare di diventare sua moglie e la porta a confessare i suoi efferati omicidi. L'FBI ha finalmente registrato Sheila mentre confessa di aver commesso due omicidi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke chiede a Katie della sua relazione con Carter.