Beautiful anticipazioni 4 settembre: Deacon si confronta con Hope su Thomas, Carter chiede spiegazioni a Katie

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 4 settembre alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Hope continua a complimentarsi con Deacon. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Carter si confronta con Katie

Hope decide di fare visita a suo padre Deacon a "Il Giardino". Durante l'incontro, Hope esprime apertamente il suo orgoglio per il contributo che lui ha dato alla cattura di Sheila, la pericolosa criminale che ha tormentato la loro famiglia per anni. Tuttavia, Deacon è visibilmente a disagio, consapevole che sua figlia ignora i dettagli più oscuri del suo passato con Sheila. Cerca di minimizzare il suo ruolo nell'operazione, attribuendo tutto il merito a Bill e Ridge, i veri architetti della trappola.

Senza voler insistere troppo sulla questione, Deacon cerca rapidamente di cambiare argomento, concentrandosi sulla vita personale di Hope. Le chiede come stanno andando le cose tra lei e Liam, soprattutto da quando Thomas è tornato a lavorare con lei. Sharpe le consiglia con affetto di non trascurare il marito e la famiglia per il lavoro, sottolineando l'importanza di mantenere un equilibrio.

Carter si confronta con Katie su Bill

Intanto, alla Forrester Creations, Carter è sempre più preoccupato per la relazione tra Katie e il suo ex-marito, Bill. Dopo il recente atto eroico di Bill nella cattura di Sheila, Carter non può fare a meno di chiedersi quali siano i veri sentimenti di Katie nei confronti del suo ex. Insiste nel voler sapere se Katie ha ancora dei legami emotivi con Bill e le ricorda le ragioni per cui la loro relazione non ha funzionato in passato. L'avvocato teme che, nonostante tutto, Katie possa essere ancora attratta dal fascino di Spencer, dimenticando il dolore che le ha causato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mentre è in carcere Sheila ripensa al tradimento di Deacon.