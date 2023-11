Beautiful anticipazioni 4 novembre: la decisione di Thomas terrorizza Liam e Hope

Beautiful ritorna domani, sabato 4 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 3 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 3 novembre

Tutta la famiglia Forrester è sconvolta, ma sollevata all'idea che Sheila sia morta. Ognuno dichiara di essere finalmente libero da un incubo, anche se tutti conoscono bene i diabolici depistaggi di Sheila. La polizia però è convinta che questa volta sia diverso. Nel frattempo, Liam e Hope affrontano un nuovo ostacolo.

Anticipazioni del 4 novembre: Le inquietudini di Liam e Hope

Thomas è determinato ad ottenere l'affidamento esclusivo di Douglas e vorrebbe che il bambino vivesse con lui a casa di Eric. Liam e Hope sono preoccupati per questa improvvisa rivelazione. Douglas è il figlio di Thomas e Caroline Spencer.

Nel prossimo episodio: li rivive i drammatici momenti vissuti con Finn

Li ha lasciato Jack e racconta a Bill i momenti drammatici che ha vissuto da quando suo figlio Finn è arrivato morente in ospedale, ferito dal colpo di pistola sparato da Sheila. Li ricorda anche quando Finn si è ripreso grazie anche all'aiuto della madre biologica del marito di Steffy.

Le clip della soap americana

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il detective mostra ai Forrester il dito ritrovato di Sheila, come prova della sua morte.