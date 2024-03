Beautiful anticipazioni 4 marzo: Liam scopre Thomas e Hope in atteggiamenti sospetti, Katie tace su Carter

Beautiful torna domani, lunedì 4 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 2 marzo in prima serata.

Beautiful: riassunto del 2 marzo

Hope crede a Thomas, che sostiene di non sapere come mai un manichino con le fattezze di Hope si trovi nel suo ufficio, e inoltre lo difende quando Brooke esprime la preoccupazione che Thomas sia di nuovo ossessionato da lei. Thomas, in effetti, ha ricominciato ad avere delle fantasie su Hope.

Liam chiede a Douglas di tornare a casa, ma il bambino vuole rimanere a vivere da Eric e Thomas e si rifiuta di tornare a casa con Liam. Sheila cerca intimità con Deacon dopo che lui, esattamente come Bill, è andato a offrire il suo amore a Brooke, che lo ha disilluso.

Anticipazioni del 4 marzo: La confessione di Katie

Katie si apre con le sorelle su un potenziale nuovo uomo nella sua vita. La ragazza evita di dire che si tratta di Carter. Quest'ultimo ha da poco ufficializzato la sua rottura con Quinn Fuller.

In Beautiful Liam è geloso di Thomas

Nel nuovo episodio: La gelosia di Liam

Liam porta Douglas da Hope in ufficio e scopre una scena che lo ingelosisce. Hope sta facendo da modella a Thomas. Questo rafforza la convinzione di Liam che stia nascendo un legame speciale tra i due.