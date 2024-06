Beautiful anticipazioni 4 giugno: Brooke si avvicina al suo ex, Carter difende Katie da Sheila

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:50 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 4 giugno alle 13:50, la trama ci svela che Katie trova conforto nelle parole di Carter. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 3 giugno, Bill continua ad essere un burattino nelle mani di Sheila che, per legarlo a sé, sminuisce ai suoi occhi i rapporti intercorsi tra lui, Brooke e Katie. La Carter va a trovare Taylor chiedendo pace e armonia ma ottiene una risposta negativa. La mamma di Steffy non dimentica il dolore che ha causato alla sua famiglia. Sheila cerca di far leva sui sensi di colpa di Taylor, dicendole che loro due sono uguali, avendo entrambe sparato a una persona.

Anticipazioni di Beautiful del 4 giugno: Brooke si complimenta con Deacon per il suo nuovo ristorante

Katie confessa a Carter la sua preoccupazione per i ricatti di Sheila, ma lui sa come tranquillizzarla. L'avvocato è la più piccola delle sorelle Logan si sono avvicinati dopo la fine della relazione tra Carter e Quinn. Un epilogo che ha lasciato tutti senza parole, la loro storia sembrava carica di passione, tanto che lui aveva abbandonato Paris sull'altare per correre tra le braccia dell'ex di Eric.

Deacon è il nuovo proprietario de 'Il Giardino'

Nel frattempo, Brooke si complimenta con Deacon per la sua nuova attività imprenditoriale. Il padre di Hope ha acquistato Il Giardino è ha in mente una serie di cambiamenti per attirare la clientela. La Logan gli racconta anche della sua nuova amicizia con Taylor, nata dopo che entrambe hanno deciso di lasciarsi alle spalle, per ora, Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Katie pretende di sapere perché Taylor ha sparato a Bill.