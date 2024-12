Beautiful, anticipazioni 4 dicembre: Hope vuole stare con Thomas, Liam non ha vie d'uscita

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:45 circa, la soap americana viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 4 dicembre alle 13:45, nella trama di domani Liam affronta il divorzio e le verità non dette. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Finn cerca di rassicurare Steffy, turbata dai recenti eventi. Dopo un confronto con Liam, Steffy non riesce a dimenticare i due baci scambiati con lui, nonostante abbia ribadito di essere felice con Finn e preteso rispetto per il suo matrimonio. Il legame passato con Liam e il suo comportamento impulsivo continuano a pesarle.

Tornato da un lungo turno, Finn percepisce la tensione e chiede notizie di Thomas. Steffy spiega che suo fratello, scoperto il bacio tra Hope e Liam, si è assunto la colpa per proteggere Hope. Thomas si sente responsabile per il caos causato, nonostante i suoi sforzi per cambiare. Finn, attento e comprensivo, cerca di alleviare le preoccupazioni di sua moglie.

Wyatt sta cercando di far ragionare Liam

Anticipazioni di Beautiful: Hope ha fatto a sua scelta

Liam, pur essendo turbato dalla scoperta che sua moglie e Thomas si sono baciati, è determinato a non perdonare sua moglie. Lui sa che è stata Hope ad avvicinarsi per prima a Thomas, il tradimento è troppo grande per essere ignorato. La decisione di chiedere il divorzio resta ferma nella sua mente, nonostante la sofferenza che ciò comporta.

Wyatt, che non riesce a comprendere appieno il dolore del fratello, continua a cercare di convincerlo a dare una seconda possibilità a Hope, ma le sue parole non ottengono l'effetto sperato. Liam è irremovibile nel ritenere che la fiducia sia stata spezzata irreparabilmente.

Nel frattempo, Hope è più determinata che mai a fare chiarezza sulla sua vita. Confessa a Thomas di voler stare con lui, rivelando che, nonostante il dolore, suo marito sembra intenzionato a tornare con Steffy. La sua ammissione segna un punto di non ritorno per la sua relazione con Liam, ma anche per la sua connessione con Thomas. Hope, pur amando Liam, sembra ormai attratta dall'idea di una vita con il giovane Forrester, complicando ulteriormente la situazione.

Nel cuore della Spencer Publication, Liam e Wyatt hanno un acceso confronto. Liam, pur se distrutto emotivamente, è tornato al lavoro per concentrarsi su qualcosa che lo tenga occupato. Tuttavia, Wyatt non capisce il fratello, che sembra deciso a porre fine al matrimonio, nonostante la possibilità di trovare una soluzione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy racconta a Finn che suo fratello è rimasto sconvolto alla notizia che lei e persino Liam sapessero del suo bacio con Hope.