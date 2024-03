Beautiful anticipazioni 31 marzo: Steffy svela il segreto di Thomas, le nozze di Ridge e Taylor in pericolo?

Beautiful torna domani, domenica 31 marzo, alle 14:00 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutti gli episodi trasmessi fino a oggi.

Prima di anticipare gli episodi di domani, facciamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato.

Beautiful: riassunto della puntata del 30 marzo

Brooke si confida e si sfoga con Donna Katie ribadendo di non riuscire a capire il motivo per cui Ridge l'ha lasciata.

Ridge e Taylor stanno per sposarsi a casa di Eric, e i loro figli sono ovviamente al settimo cielo, ma il piccolo Douglas non è altrettanto felice perché porta dentro di sé il peso del segreto sulla nonna Brooke.

Anticipazioni del 31 marzo: Bill si propone anche a Katie

Bill, dopo aver proposto a Brooke di tornare con lui ed aver ottenuto un nuovo rifiuto, incontra Katie e fa lo stesso con lei. Carter ascolta dietro la porta finestra, scandalizzato.

Beautiful: L'inganno di Thomas è svelato

Nel nuovo episodio: Douglas racconta tutto a Steffy

Proprio qualche attimo prima della cerimonia di matrimonio tra Ridge e Taylor, Douglas confessa alla zia Steffy che il padre ha usato un app vocale per replicare la voce di Brooke e denunciare lo stesso Thomas ai servizi sociali.

Ridge, credendo che sua moglie fosse la responsabile della telefonata, ha lasciato Brooke e ha chiesto a Taylor di sposarlo.

