Beautiful anticipazioni 31 luglio, Steffy mette Hope con le spalle al muro: ora deve dire la verità!

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 24 luglio alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Stephen non si spiega l'assenza di Ridge. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 31 luglio: Le domande scomode di Steffy sui sentimenti di Hope

Thomas è tornato alla Forrester Creations per dare un nuovo impulso alla linea di moda dopo il crollo delle vendite di Hope for the Future, che rischia di chiudere. Steffy ha persuaso Hope Logan a riassumere suo fratello, nonostante i loro trascorsi e l'opinione contraria di Liam, marito della stilista.

Nel frattempo, Steffy ha notato qualcosa di allarmante: dagli sguardi di Hope, ha intuito che la ragazza nutre dei sentimenti per Thomas. Per questo motivo, ha deciso di chiederle se è in grado di lavorare fianco a fianco con il padre di Douglas. Nonostante lo sconcerto iniziale di Hope, la Forrester la mette alle strette e le chiede di confermare i suoi sospetti.

Hope è messa alle strette da Steffy

Il piano di Ridge e Bill per incastrare Sheila procede a rilento; la donna è ancora a piede libero e le continue domande di Bill sul suo passato hanno iniziato a insospettirla, spingendola a chiedere consiglio a Deacon. Stephen è arrabbiato con Ridge per la sua assenza in un momento così difficile per la famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke parla ai suoi genitori della nascita dell'amicizia con Taylor