Beautiful Anticipazioni 31 dicembre: La paura di Ridge - Brooke lo tradisce di nuovo con Bill?

Beautiful torna domani, domenica 31 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, ecco breve riassunto della puntata andata in onda sabato 30 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 30 dicembre

Steffy parla con Hope e le dice che Ridge non troverà mai la serenità con Brooke ma solo con Taylor. Nel frattempo, Bill è da Brooke per parlare dei suoi problemi con Katie. Brooke gli offre il suo aiuto e lo abbraccia amichevolmente proprio mentre il marito sta rincasando.

Anticipazioni del 31 dicembre: Ridge teme il tradimento di Brooke

Ridge scopre Brooke tra le braccia di Bill ma sua moglie lo rassicura, il suo è stato solo un gesto di solidarietà verso la sofferenza di Bill che non riesce a conquistare Katie.

Nel nuovo episodio: Le Preoccupazioni di Ridge e il Monito di Taylor

Nonostante le rassicurazioni di sua moglie, Ridge, dopo aver trovato Brooke tra le braccia del suo ex amante, è preoccupato, tormentato dal monito di Taylor riguardo a sua moglie che riecheggia nella sua mente. Secondo Taylor, Brooke lo tradirà di nuovo perchè è nella sua natura.

Nella prossima puntata: Divergenze di Opinione tra Hope e Steffy

Hope e Steffy discutono animatamente sulla scelta della persona che Ridge dovrebbe scegliere. Mentre Hope propende chiaramente per Brooke, Steffy e Thomas insistono sul fatto che la scelta ideale sia la loro madre, Taylor.

Nel corso della discussione, Steffy esprime la sua preoccupazione che Brooke potrebbe continuare a causare sofferenza a suo padre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge confessa a Taylor di amarla ancora.