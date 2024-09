Beautiful anticipazioni 30 settembre, Hope e Thomas: l'attrazione cresce durante il ritorno a Los Angeles

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 30 settembre alle 13:45, Steffy tiene segreto il suo sospetto su Hope. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Il matrimonio di Hope e Liam in pericolo?

Steffy si trova in una posizione delicata. Anche se è sempre stata sincera con Liam, questa volta decide di non rivelargli il suo sospetto più profondo: è convinta che sia Hope ad avere sviluppato dei sentimenti per Thomas, e teme che possa agire d'impulso, mettendo in pericolo il suo matrimonio e i progressi di suo fratello. Nonostante la sua sicurezza apparente, Steffy ha sempre più dubbi sulle reali intenzioni di Hope e su cosa potrebbe accadere se la situazione le sfuggisse di mano.

Nel frattempo, Hope è in preda all'ansia, temendo come Liam reagirà alla notizia che è rimasta bloccata a San Francisco con Thomas per un tempo più lungo del previsto. Anche se si sforza di apparire tranquilla, in realtà la tensione emotiva è palpabile. L'attrazione che sente per Thomas diventa sempre più difficile da ignorare.

Liam è sempre più preoccupato per il futuro del suo matrimonio

Fortunatamente, il jet della Forrester viene finalmente riparato, permettendo a Hope e Thomas di fare ritorno a Los Angeles senza pernottare a San Francisco. Tuttavia, l'attrazione tra i due sembra crescere sempre di più durante il viaggio di ritorno, gettando ombre sul loro rapporto professionale e, soprattutto, sul matrimonio di Hope con Liam.