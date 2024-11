Beautiful, anticipazioni 30 novembre: Liam volte le spalle a Hope, Steffy affronta Thomas

Sabato 30 novembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Steffy affronta Thomas dopo il bacio con Hope. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Brooke, scioccata dalla confessione di Hope, decide di rivelare tutto a Ridge: Hope e Thomas si sono baciati a Roma davanti al Colosseo, un gesto che ha segnato profondamente il loro rapporto e quello della loro figlia con Liam. Brooke racconta anche che Spencer, accorso a Roma per supportare sua moglie, ha assistito alla scena.

La verità che sconvolge Ridge è che Hope è stata la prima a baciare Thomas. Questo dettaglio rende ancora più doloroso per Liam il tradimento, portandolo a chiedere il divorzio. Brooke, pur cercando di difendere la ragazza, riconosce la gravità del gesto e vede sempre più lontana una riconciliazione tra la coppia, mentre il loro matrimonio sembra ormai compromesso.

Ridge e Brooke sono preoccupati per Hope

Anticipazioni di Beautiful: Il matrimonio di Liam e Hope è sull'orlo del baratro

Ridge, pur rimanendo sbalordito dalla rivelazione di Brooke riguardo al bacio, cerca di rassicurarla. Con calma, cerca di infondere un po' di speranza, dicendo che gli errori nel matrimonio possono capitare, ma che è sempre possibile rimediare se ci sono la volontà e la determinazione di farlo.

Brooke, pur cercando di essere razionale, non può fare a meno di temere per la felicità di sua figlia. È consapevole che la crisi tra Liam e Hope ha radici profonde, e i suoi timori aumentano quando ripensa all'attrazione di sua per Thomas e ai segnali che lei stessa ha ignorato nel corso del tempo.

Brooke teme di non essere stata un buon esempio per la ragazza, come le ha fatto notare la stessa figlia. Steffy non ha più intenzione di tacere e si confronta duramente con Thomas, dicendogli chiaramente di sapere tutto riguardo al bacio con sotto il Colosseo. Steffy è ormai consapevole delle sue azioni e, pur cercando di capire il percorso di cambiamento che suo fratello ha intrapreso, non può fare a meno di essere scettica su quanto accaduto.

Dopo le insistenti richieste di Wyatt, che cerca di convincerlo a tornare a casa e dare una possibilità a Hope di spiegarsi e cercare di rimediare al loro matrimonio, Liam torna finalmente a casa. Sua moglie, visibilmente distrutta e pentita, lo accoglie con le sue suppliche, chiedendogli di lasciarle un'opportunità per riparare al suo errore.

Nonostante le sue scuse e le dichiarazioni d'amore della giovane, Liam non sembra disposto a cedere. Gli fa notare che, anche se entrambi hanno commesso degli errori nel matrimonio, lui non può sopportare il fatto che lei lo abbia tradito con Thomas, l'uomo che lui detesta più di chiunque altro.

Spencer accusa Hope di avergli mentito riguardo ai suoi veri sentimenti per Thomas, e soprattutto di aver insistito nel continuare a lavorare con lui nonostante le sue ripetute richieste di tenerlo fuori dalla loro vita. La realtà della situazione è ormai chiara per Liam, che, con il cuore spezzato, conferma che vuole il divorzio.

Brooke cerca di essere il supporto di sua figlia, ma sa che Hope deve affrontare le conseguenze delle sue scelte. Mentre Ridge e R.J. cercano di rassicurarla, la realtà che si presenta è che Hope ha tradito non solo la fiducia di Liam, ma anche la sua stessa idea di amore e di matrimonio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy dice a Liam che quello che è successo tra loro non dovrà mai più ripetersi perché è una donna felicemente sposata.