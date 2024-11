Arcane 2, pioggia di critiche per il finale affrettato, il creatore si scusa: "Ascolteremo il pubblico"

La pioggia di critiche sulla seconda stagione di Arcane, troppo "affrettata" secondo molti spettatori, ha spinto uno dei creatori a fare mea culta, promettendo di trarre lezione dalle osservazioni mosse alla serie animata.

Parlando in esclusiva con TechRadar, Christian Linke ha riconosciuto che la seconda e ultima stagione di Arcane non è piaciuta a tutti, ma ha spiegato che il team creativo dello show vuole imparare dagli errori mentre la vora all'espansione di questo universo.

I commenti di Linke arrivano dopo la pletora di lamentele dei fan alla seconda stagione della serie animata Netflix. Una delle principali critiche mosse dagli spettatori riguarda il ritmo e la struttura narrativa di questa stagione, più veloce rispetto alla precedente, anzi, quasi frettolosa". Non sono stati graditi neppure l'ingresso "superfluo" di nuovi personaggi, la scelta di mettere in disparte personaggi chiave e l'approccio minimalista ad alcune trame fondamentali per la storia.

"Li capisco" ha spiegato Christian Linke commentando le critiche. "Rispetto il fatto che le persone si sentano in questo modo. Dobbiamo ascoltare e imparare da tutto questo. Stiamo realizzando la serie per un pubblico, non solo per noi stessi, ma è difficile. Da un lato, la stragrande maggioranza delle persone sembra apprezzarla così com'è, il che è fantastico. Ma ci sono persone che dicono che è troppo frettolosa, e lo capisco".

Una scena della seconda stagione di Arcane

Troppa fretta nel chiudere la seconda stagione?

Per approfondire il nostro giudizio, potete leggere la recensione della seconda stagione di Arcane. Affrontando gli aspetti poco graditi dal pubblico dello show, Christian Linke ha aggiunto: "C'è anche un rovescio della medaglia. Molti fan si sono chiesti 'Perché Camille, che fa parte di Piltover, non è nella storia?' o 'perché Blitzcrank non c'è?' o 'dov'è Twitch?' C'è un'economia nell'animazione ed è sempre bello avere più tempo, ma questo è lo spazio che avevamo a disposizione. Posso capire il disappunto delle persone che hanno guardato la seconda stagione dopo aver amato la prima. Abbiamo fatto dei cambiamenti, e capisco che non a tutti siano andati a genio."

L'autore indica come possibile causa del malcontento il fatto di avere una serie composta da due stagioni, il che ha spinto il pubblico a un inevitabile confronto.

"Penso che parte del problema sia che è un sintomo del fatto che Arcane durerà due stagioni", ha detto. "Non so se i fan avrebbero avuto quella sensazione se non fosse stato per il ritmo più lento della prima stagione. Ma è una lezione per quelli di noi che lavorano a questo tipo di prodotti, e vogliamo imparare da questo. Non vogliamo creare qualcosa che sia stridente, quindi tutto questo fa parte del processo di apprendimento."