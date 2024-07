Beautiful anticipazioni 30 luglio: Bill ha un asso nella manica, Steffy sconvolge Hope

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 30 luglio alle 13:40, la trama ci svela che Bill tenta una mossa audace contro Sheila. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 30 luglio: Un nuovo piano per incastrare Sheila

Bill e Ridge lavorano insieme per incastrare la Carter accusandola di omicidio di primo grado e farla condannare alla prigione a vita. Tuttavia, la stanchezza e la frustrazione iniziano a pesare, soprattutto su Spencer mentre il suo ex nemico, nonostante i vecchi rancori, cerca di convincerlo a non mollare per il bene di tutti.

Bill è esausto: la recita che sta portando avanti per ingannare Sheila gli sta costando il rapporto con la sua famiglia e il rispetto di tutti. Tuttavia, Ridge gli ricorda che sta facendo tutto questo proprio per tenere al sicuro la sua famiglia, oltre a quella di Steffy. Una volta ottenuta la confessione da Sheila riguardo a due omicidi mai risolti di cui è sospettata, potranno farla condannare all'ergastolo.

Ridge si è alleato con Bill per incastrare Sheila

Bill, consapevole del prezzo che sta pagando, rivela a Ridge il suo piano audace: intende chiedere a Sheila di sposarlo. Questo gesto estremo, spera, spingerà Sheila a confessare i due omicidi di cui si è macchiata. La posta in gioco è alta e il rischio di perdere tutto è reale.

Dollar Bill è disposto a sacrificarsi per vedere Sheila dietro le sbarre e garantire la sicurezza delle persone a cui tiene di più. Nel frattempo, alla Forrester Creation, Steffy incalza Hope, chiedendole se è in grado di lavorare con Thomas visto i suoi sentimenti per il fratello. Hope rimane sconcertata, chiedendole cosa vuole insinuare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy teme che Hope non riesca a lavorare con suo fratello Thomas.